التحفظ على مستلزمات هواتف محمول مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، التحفظ علي كميات كبيرة من إكسسوارات الهواتف المحمولة مجهولة المصدر تم ضبطها داخل عدد من المحلات بدون مستندات وسط الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملة على محلات بيع الموبايلات ومستلزماتها بمنطقة محطة الرمل دائرة قسم شرطة العطارين، لوجود كميات من المحمول مجهولة المصدر، ولا يوجد مستندات دالة على الحيازة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عبارة عن 10500 كفر موبايل مختلف الأنواع، و5460 سكرينة موبايل مختلف الأنواع، و550 بطارية موبايل بأنواع مختلفة، و1700 شاحن موبايل بأنواع مختلفة، و310 هيدفون مختلف الأنواع، و150 شاشة موبايل مختلف الأنواع، و300 جراب سامسونج، آيفون، و22 تليفون محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.