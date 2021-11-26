البحرين تعلق دخول مواطني 6 دول إفريقية بسبب سلالة جديدة من فيروس "كورونا"

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أعلن الطيران المدني البحريني، إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء بإدراج 6 دول إفريقية على القائمة وهى: "جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني".



وذكرت شئون الطيران المدني البحريني - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين.



يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، ويتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.