البحرين: استمرار التعاون بين برلمانات الدول الإسلامية يعزز العمل المشترك

أ ش أ

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحرينية رئيسة وفد الشعبة البرلمانية، المشارك فى أعمال الجمعية العامة رقم 143 للاتحاد البرلمانى الدولي، أن استمرار التعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الإسلامية يُسهم فى تعزيز العمل البرلمانى المشترك، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات والقضايا التى تتم مناقشتها فى المحافل البرلمانية الدولية، والنهوض بأطر التكامل بين المؤسسات التشريعية، وبما يلبى تطلعات شعوب المنطقة وطموحاتهم.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال اجتماع رؤساء المجالس التشريعية فى الدول الإسلامية الذى عقد اليوم الجمعة على هامش انعقاد الجمعية العامة 143 للاتحاد البرلمانى الدولى والاجتماعات المصاحبة، التى تقام فى العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت (بنا) أنه - خلال الاجتماع الذى جمع رئيس مجلس النواب البحرينية برؤساء المجالس التشريعية الإسلامية - تم استعراض سبل تطوير العمل البرلمانى المشترك، وتوحيد وجهات النظر بين السلطات التشريعية فى الدول الإسلامية، وتبادل الرؤى حول الموضوعات المطروحة فى اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولي، وبحث تبنى سياسات موحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية، والسبل الكفيلة بتحقيق أجندة العمل المشترك.