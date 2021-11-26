البابا تواضروس: قانون المحبة أسسه السيد المسيح ثم قانون الإيمان والرجاء

كتب: محمد الأحمدى

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن القديس بولس الرسول كان دائما ما يتحدث عن محبة المسيح وظهر ذلك فى رسائله.

وتابع خلال كلمته بحفل تخرج طلاب المعهد المسكونى بالكاتدرائية ان قانون المحبة اسسه السيد المسيح ثم قانون الإيمان وتعيش الكنيسة بحياة الرجاء، وذكر أن المعهد المسكونى يعتبر من أفضل المؤسسات التى تهتم بإخراج جيل جيد يفهم ويعى التربية الكنسية حقا وتقدم بخالص الشكر لكل من اهتم لهذا العمل وكل الطلاب والمدرسين الذى ساهموا فى التنشئة الصحيحة للمعهد.

ويشهد الحفل حضور السى الوكيل مدية المعهد وعدد من مسئولى وأساتذة الكليات الإكليريكية وقيادات الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية، ويعتبر المعهد المسكونى للشرق الأوسط كيان تربوى يؤمن بالتنشئة المسكونية الأكاديمية للطلبة من الكنائس المختلفة، حيث تمّ تأسيسه رسميًّا عام 2015 بناءً على توصية لقاء صادر من لقاء الشباب المسيحى فى الشرق الأوسط الذى نظمه الإتحاد العالمى المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط عام 2008.

ويعتبر الهدف، توفير المساحة اللّازمة للتربية المسكونية والتدريب والتفكير، التفاعل، البحوث، التوثيق والمنشورات، بالتعاون مع الهيئات والمعاهد اللّاهوتية والمسكونية الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلًا عن تشجيع المسكونية وتغذيتها بين الكنائس في العالم العربي وبناء الجسور مع أشخاص من ديانات أخرى للانخراط معهم فى حوار صادق.