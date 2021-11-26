اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يشهد حفل تخرج طلاب المعهد المسكونى اليوم الجمعة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:31 م
البابا تواضروس الثانى يشهد حفل تخرج طلاب المعهد المسكونى اليوم الجمعة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يشهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد قليل، حفل توزيع شهادات تخرج طلاب المعهد المسكونى إحدى الهيئات الإعلامية للكنيسة الإنجيلية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وذكرت نورا إدوارد المستشار الإعلامى للمعهد المسكونى في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن الحفل  سيشهد حضور السى الوكيل مدية المعهد وعدد من مسئولى وأساتذة الكليات الإكليريكية وقيادات الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية.

 

ويعتبر المعهد المسكونى للشرق الأوسط كيان تربوى يؤمن بالتنشئة المسكونية الأكاديمية للطلبة من الكنائس المختلفة، حيث تمّ تأسيسه رسميًّا عام 2015 بناءً على توصية لقاء صادر من لقاء الشباب المسيحى فى الشرق الأوسط الذى نظمه الإتحاد العالمى المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط عام 2008.

 

ويعتبر الهدف، توفير المساحة اللّازمة للتربية المسكونية والتدريب والتفكير، التفاعل، البحوث، التوثيق والمنشورات، بالتعاون مع الهيئات والمعاهد اللّاهوتية والمسكونية الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلًا عن تشجيع المسكونية وتغذيتها بين الكنائس في العالم العربي وبناء الجسور مع أشخاص من ديانات أخرى للانخراط معهم فى حوار صادق.

 

 


البابا تواضروس

المعهد المسكونى

البابا تواضروس الثانى

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