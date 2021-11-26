اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من تبطين 178 كيلو ترع والعمل فى 125 ترعة أخرى بقرى كفر الشيخ ..صور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:40 م
الانتهاء من تبطين 178 كيلو ترع والعمل فى 125 ترعة أخرى بقرى كفر الشيخ ..صور تبطين وتأهيل الترع بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرًا من المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي، لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 178 كيلو ترع وجاري العمل في 120 ترعة في قرى المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وردت اعتمادات مالية لطرح  59 كيلو بمبلغ 244 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 501 كيلو بتكلفة مليار و802 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 35%، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

تبطين الترع بكفر الشيخ
تبطين الترع بكفر الشيخ

 

جانب من تبطين الترع (1)
جانب من تبطين الترع 
الاعمال الجارية في تبطين الترع
الاعمال الجارية في تبطين الترع

 

جانب من تبطين الترع
جانب من تبطين الترع

كفر الشيخ

تبطين الترع

مشروع قومي

وزارة الري

محافظة كفر الشيخ

مطوبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمات دولية تتفقد تبطين الترع بكفر الشيخ ويستمعون لمميزات الرى الحديث.. صور

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:41 ص

تبطين الترع بكفر الشيخ ضمن المرحلة الأولى لمشروع الحفاظ على المياه.. صور

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 05:49 م

إنشاء كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية بالواسطى ببنى سويف وتبطين ترعتى الخطابية والمنصورية

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:04 م

تبطين ترعة الكفر الجديد بالرحمانية بالبحيرة بتكلفة 27 مليون جنيه

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:53 م

شاهد أعمال تبطين ترعة جنابية الرنان بالوقف ضمن المشروع القومى للتبطين بقنا

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 12:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة