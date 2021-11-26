الانتهاء من تبطين 178 كيلو ترع والعمل فى 125 ترعة أخرى بقرى كفر الشيخ ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرًا من المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي، لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 178 كيلو ترع وجاري العمل في 120 ترعة في قرى المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وردت اعتمادات مالية لطرح 59 كيلو بمبلغ 244 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 501 كيلو بتكلفة مليار و802 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 35%، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



تبطين الترع بكفر الشيخ



جانب من تبطين الترع



الاعمال الجارية في تبطين الترع