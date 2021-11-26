اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:39 م
أكرم القصاص
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الانتخابات الليبية: لدينا خياران هما الالتزام بموعد الانتخابات المعلن أو طلب التمديد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:20 م
الانتخابات الليبية: لدينا خياران هما الالتزام بموعد الانتخابات المعلن أو طلب التمديد مجلس النواب الليبي- أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات عماد السايح، أن مفوضية الانتخابات أمام خيارين حاليًا إما الالتزام بـ 24 ديسمبر المقبل موعدًا للاستحقاق الانتخابي أو طلب التمديد بعد انتهاء مرحلة الطعون الحالية.
 
وأضاف السايح -في تصريحات نقلها تلفزيون الوسط الليبي- "المفوضية تأقلمت مع البيئة السياسية والصراع السياسي وعدم التوافق بين الأطراف السياسية مضيفًا: أصبح أمامنا التاريخ 24 ديسمبر: هل تستطيع المفوضية الالتزام بهذا التاريخ أو تطلب التمديد بعده؟.
 
وتحدث السايح عن نوعين من العراقيل أمام المفوضية أولها فني، مؤكدًا أن المفوضية قادرة على التحكم فيها عبر الجدول الزمني والخطط اللوجستية ذات العلاقة بتنفيذ العملية السياسية، موضحًا وجود عراقيل أخرى لا تتحكم ولا تسيطر عليها المفوضية وتقع خارج سلطتها وهي العراقيل السياسية.

 


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