اليوم السابع
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الاثنين.. قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للتضامن مع الفلسطينيين

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:33 م
الاثنين.. قنصلية فلسطين بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للتضامن مع الفلسطينيين السفير حسام الدباس قنصل عام السفارة الفلسطينية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تحتفل قنصلية فلسطين بالإسكندرية برئاسة السفير حسام الدباس، باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، الاثنين 29 نوفمبر الجارى، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.
 
ويتضمن الحفل معرضا للفن التشكيلى وحفل فلكلور تحية فرقة الراية الفلسطينى للدبكة والفلكلور الشعبى الفلسطينى.
 
كما يحضر أعضاء الجالية الفلسطينية بالإسكندرية وقناصل الدول العربية والأجنبية إحياء لليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.
 
يذكر أن يحتفل العالم اليوم 29 نوفمبر، باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، وهو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، تدور فعالياتها فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك للتذكير بالقرار 181 الخاص بفلسطين.
 
ومنذ بداية القضية الفلسطينية أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن، ومصر لم تدخر جهدا لدعم قضية الأشقاء بل خاضت حروبا وقدمت شهداءً، من أجل الحصول على أرضهم وحريتهم من براثن الاستعمار الإسرائيلى.

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