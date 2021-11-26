اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:03 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى: قد نفرض قيوداً على المسافرين القادمين من دول جنوب إفريقيا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:02 م
الاتحاد الأوروبى: قد نفرض قيوداً على المسافرين القادمين من دول جنوب إفريقيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بروكسل - (أ ش أ):

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أوصت لجنة من خبراء الصحة من جميع دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 بضرورة الحاجة إلى فرض قيود مؤقتة على المسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبى من الدول الواقعة فى منطقة جنوب إفريقيا، وذلك بسبب المتغير الجديد لفيروس "كورونا"، الذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يعرف باسم (بى 1.1.529).

 

وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن سلوفينيا، التى تترأس دورياً الاتحاد الأوروبى فى الوقت الحالي، قد أكدت ذلك.

 

ونقلت القناة عن مصدر من الاتحاد الأوروبى قوله إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيتم تطبيق هذه القيود على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإسواتينى وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي.

 

 


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