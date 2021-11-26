اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية اعتبارا من الاثنين المقبل

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:50 م
الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية اعتبارا من الاثنين المقبل اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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قررت الإمارات، اليوم الجمعة، تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات ( وام)، مساء اليوم إن ذلك تعليق يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا فى هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول .

 

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتى تشمل الوفود الرسمية ورعايا دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وهذه الدول وأصحاب الإقامة الذهبية، وفقا لـ " وام".

 

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات أنه يشترط على المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم فى تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكى يسمح لهم بدخول الدولة.

 

كما يمنع سفر مواطنى دولة الإمارات إلى جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى زيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

 

وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم لضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أى تأخير أو التزامات أخرى.

 

 


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