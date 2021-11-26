الأوقاف تبدأ غدا دورات تدريبية للأئمة فى التحول الرقمى

كتب على عبد الرحمن

تبدأ وزارة الأوقاف غدا السبت، عقد دورتين جديدتين رقم (63 ، 64) بمركز الحاسب الآلى بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بأكتوبر، تستمر حتى الخميس 9 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمى، واستمرارًا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها.

وشددت الوزارة على المتدربين بضرورة إحضار الملف الشخصي يحتوي على (2) صورة شخصية، وصورة المؤهل ، وصورة الرقم القومي، مع مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدرب للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق تنطلق يوم دورات التحول الرقمي للإداريين بالمديريات الإقليمية تحت عنوان: "التحول الرقمي والسوشيال ميديا وأهميتهما في التميز الإداري"، وذلك بدءًا من 14 أكتوبر الماضى، في إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف على استخدام الوسائل العصرية في التواصل الإداري قصد اختصار الزمن في إيصال الرسائل والتعليمات الإدارية، وذلك بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها ، وستكون البداية بالمديريات التالية: (الجيزة - الدقهلية – أسيوط)، على أن تستكمل باقي المديريات هذه الدورات خلال الأسابيع التالية.