الأرصاد: نمر بفترة تقلبات جوية وننصح بعدم تخفيف الملابس

رامى محيى الدين

كشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، عن حالة طقس اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم، بزيادة تصل لـ 4 درجات مئوية، على كافة أنحاء الجمهورية؛ بسبب زيادة فترة سطوع الشمس، والتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض .

وتابعت طقس اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجة البحري، وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس ينخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، وفي ساعات الليل المتأخرة على كافة المحافظات.

ونوهت بأن الاختلاف بين درجات الحرارة في الصباح عن المساء، وتغير نوع الملابس بشكل مستمر، قد يصيب المواطنين بنزلات من البرد، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يومي الأحد والإثنين القادمين، وانخفاضها مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم، مضيفة: "الفترة دي فيها تقلبات جوية وننصح بعدم تخفيف الملابس".

ولفتت إلى أن هناك تكون ملحوظ للشبورة المائية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة انعدام فرص سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل.