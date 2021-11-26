اعرف مصير متهم بالاستعراض والتصوير بسلاح فى منطقة صفط اللبن بالجيزة

كتب سليم على

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، قيام شخص يحمل بندقية خرطوش بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول صورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص يحمل بندقية "خرطوش" بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه بالصورة ( عامل - مقيم بدائرة لقسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة المنشور، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى (بندقية خرطوش)، وأضاف بأن السلاح خاص بصديقه (تاجر- مقيم بدائرة القسم)، وقيامه باستعارته منه للتصوير، وتم ضبط الأخير وأقر بملكيته للسلاح وقدم ترخيص سلاح باسمه، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية، وسحب تراخيص السلاح.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:



ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم "3" المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي "2,3".