استكمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بحى غرب أسيوط كبديل للرصف

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع حي غرب كبديل للرصف نظرًا لضيق الشوارع القديمة بالمنطقة لتسهيل حركة مرور المواطنين، وذلك ضمن خطة شاملة للتطوير والتجميل تقوم بها المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بها كونها عاصمة للصعيد خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن أعمال التطوير مستمرة بشوارع ومناطق حي غرب لاضفاء المظهر الجمالي والحضاري لها وخاصة بالمناطق ذات الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة التي تزخر بالعديد من الوكالات الأثرية القديمة مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفى عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا.

من جانبه قال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه جاري استكمال أعمال تركيب الانترلوك بشوارع الحي الضيقة والتي لايمكن رصفها نظرًا لضيق الشوارع وعدم اعتدالها ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث يجري حاليا تركيب بلاطات الانترلوك بحارة واثقين من أجل تمهيد الطرق ورفع كفاءة المنطقة بالكامل واضافة رونق ومظهر جمالي وايضًا تسهيل الحركة علي المواطنين للتنقل مؤكدًا استمرار تجميل هذه المناطق والشوارع الضيقة التي لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية حيث يتم وضعها ضمن أولويات تطوير الحي.