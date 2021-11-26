اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:37 م
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احتفال مهيب لتكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم فى المنوفية.. لايف وصور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:25 م
احتفال مهيب لتكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم فى المنوفية.. لايف وصور جانب من الاحتفال
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من تكريم حفظة القرآن بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تم تكريم 600 من حفظة كتاب الله .

ونظم تلك الاحتفال إتحاد شباب زاوية الناعورة، وشباب حياة أفضل قرية نادر التابعين لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حضر الاحتفال وتكريم الطلاب ،النائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء جعفر عضو مجلس النواب.


وأكد حمادة نجيب عضو إتحاد شباب زاوية الناعورة ، وشباب حياة أفضل قرية نادر التابعين لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه تم تنظيم المسابقة للعام الاول وسوف يتم تنظيمها كل عام لتبنى تحفيز الطلاب لحفظ كتاب الله.
 

احتفال لتكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم فى المنوفية
احتفال لتكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم فى المنوفية

 

احتفال مهيب لتكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم فى المنوفية
احتفال مهيب لتكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم فى المنوفية

 

 

احتفال مهيب لتكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم
احتفال مهيب لتكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم

 

الحفل
الحفل

 

جانب من احتفال تكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم فى المنوفية
جانب من احتفال تكريم 600 شخص أتموا حفظ القرآن الكريم فى المنوفية

 

جانب من الإحتفال
جانب من الإحتفال

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

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