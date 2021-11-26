اتفاقية تعاون بين جامعة حلوان وكازان الروسية فى الذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الطبية

كتب محمد صبحى

استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين فى المجالات البحثية والعلمية المشتركة، وأستقبل الوفد الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضر اللقاء من جامعة حلوان الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، و الدكتور أسامه إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى.

وضم وفد جامعة كازان البروفيسور تيميرخان أليشيف نائب رئيس الجامعة الروسية للشؤون الدولية والدكتورة أوكسانا بوليأكوفا نائب مدير الشؤون الدولية، والدكتور محمود شاهين الباحث فى جامعة كازان.

وشهدت فعاليات اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين حيث يشمل التعاون عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعى، والمعلوماتية الطبية، اللغة الروسية وآدابها، التربية وإعداد المعلم، العلوم الطبية، السياحة والتراث، الاقتصاد، الفنون وربطها بقطاع الصناعة وفى ختام اللقاء تم تبادل الصور التذكارية، وتبادل الدروع.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى وجود أوجه توافق بين الجامعتين فى تخصصات العلوم الطبية، والمعلوماتية الطبية، واللغات والآداب، وإعداد المعلم، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والسياحة والفنون.

كما أكد حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على إمكانية تطوير برامج دولية مشتركة وتعزيز التبادل الطلابى بين الجامعتين، لما له من أهمية كبيرة ودور بارز فى مد جسور التواصل مع الشركاء الدوليين بما يتيح فرص تطوير برامج دولية مشتركة، ويعزز الشراكات الدولية بما يسهم فى تعزيز التواجد الدولى لجامعة حلوان.