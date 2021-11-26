إيطاليا تحظر دخول مواطنى 7 دول إفريقية بسبب المتحور الجديد لكورونا

فاطمة شوقى

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، حظر دخول إيطاليا لأي شخص تواجد خلال الـ 14 يوما الأخيرة في كل من جنوب إفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، وإيسواتيني.

وقال وزير الصحة الإيطالي - في بيان مقتضب أوردته وكالة "اكي" الإيطالية اليوم الجمعة "يعمل علماؤنا على دراسة المتحور الجديد (بي. 1.1.529) من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه في غضون ذلك يتم اتباع أقصى درجات الحيطة.

وكان تم رصد متحور جديد مثير للقلق من فيروس كورونا، والذى أشار العلماء إلى أنه قفز كبيرة فى التطور، قد دفع العديد من الدول إلى فرض قيود على السفر من المنطقة.

وسبقت إيطاليا ، كلا من بريطانيا وسنغافورة ، وإسرايل فرض قيود على المسافرين إليها من جنوب أفريقيا وعدة دول مجاورة لها، بسبب التهديد الذى يمثله المتحور الجديد.

وفى صباح الجمعة، تراجعت الأسواق فى اليابان بسبب هذا الاكتشاف، فيما قال المسئولون فى استراليا ونيوزيلندا إنهم يراقبون المتحور الجديد عن قرب.

وخلال اليومين الماضيين ، رصد العلماء متحور B1.1.529بعدما رصدوا زيادة فى الإصابات فى مدينة جوهانسبرج، التى تمثل المركز الاقتصادى لجنوب أفريقيا.

وحتى الآن، تم رصد 22 إصابة إيجابية فى البلاد بهذا المتحور، وفقا للمعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب أفريقيا. وتم رصد حالتين فى هونج كونج، كلاهما مرتبط على ما يبدى بشخص سافر من جنوب أفريقيا. بينما لم يتم رصد أى إصابات بعد فى بريطانيا.