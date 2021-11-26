اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:34 م
أكرم القصاص
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إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات كورونا فى شنغهاى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:02 م
إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات كورونا فى شنغهاى طائرة ركاب _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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ألغت الصين الجمعة، مئات الرحلات الجوية وأغلقت بعض المدارس وعلقت أنشطة سياحية، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، فى شنغهاى، ما يشكل ضغطاً على هذه الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

وقبل بضعة أشهر من انطلاق الأولمبياد فى بكين فى 4 فبراير المقبل، تريد الصين أن تحد بأى ثمن من مخاطر التلوث وتعتمد سياسة صحية تهدف إلى منع حدوث أى إصابة.

 

وينعكس ذلك على اعتماد قيود صارمة على دخول أراضيها وفرض حجر صحى إلزامى وحملة فحوصات واسعة بمجرد ظهور عدد قليل من الإصابات.

 

 


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