إقبال كبير على الأماكن السياحية فى محافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أشاد عدد كبير من زائري محافظة بورسعيد بما لمسوه من طفرة في مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع المنتجات الغذائية والأسماك، وتصميم الأسواق الذى يوفر النظام وعدم التكدس، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى.

وأوضح الزوار، أن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية فى عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم في تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.

وكان سوق الأسماك الجديد وبازار بورسعيد بحي العرب، قد شهدا، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وتوافد كبير من الزائرين بالمحافظات الأخرى، حيث تتكرر زيارات المواطنين للأسواق الحضارية ببورسعيد خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

كما شهدت حديقة فريال التاريخية، إقبالًا كبيرًا من الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية إلى بورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية بها، وعلى رأسها حديقة فريال، التي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمون إلى المحافظة، وذلك بعد التطور الحضاري والجمالي الذي شهدته الحديقة، التي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرًا.

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال، التي تمتلك مقومات سياحية رائعة والمُصمَّمة على الطراز الأوروبي، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة، التي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليًا إقبالًا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التي حققتها المدينة في مختلف المجالات، وأهمها المجال السياحي والأسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين.



سوق السمك



سوق الخضروات



سوق الأسماك



جانب من إقبال الزوار



الإقبال على سوق السمك



إقبال على حديقة فريال