إعلان النتائج النهائية لبطولتى السباحة وسباحة الزعانف للجامعات المصرية

كتب محمد صبحي

برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، اختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات بطولتي السباحة وسباحة الزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 600 طالب وطالبة من 30 جامعة مصرية.

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وشريف العريان مدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حازم الروبي، والدكتور محمد رمضان - محمد عبد السلام المشرفين على البطولة من الاتحاد الرياضي للمصري للجامعات.

وأسفرت النتائج النهائية لبطولة السباحة عن الآتي:

سباق 100 م ظهر طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ هيا صلاح محمود، الجامعة الفرنسية.

- المركز الثاني: الطالبة/ فرح أسامه أحمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثالث: الطالبة/ حبيبه مصطفى حسن، جامعة الإسكندرية.

سباق 100م فراشة طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ سارة محمد حسن، جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: الطالبة/ نورهان محمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثالث: الطالبة/ لينا عبدالوهاب، الجامعة البريطانية.

سباق 200 م صدر طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ أحمد إسماعيل، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالب/ سيف الدين سامح، جامعة أكتوبر.

- المركز الثالث: الطالب/ زياد أسامة احمد، جامعة الإسكندرية.

سباق 100 م فراشة طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ صهيب خالد أحمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالب/ عمار حسام، الجامعة الأمريكية.

- المركز الثالث: الطالب/ ابراهيم احمد، الأكاديمية العربية.

سباق 200 م متنوع طلبه:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف هاني، جامعة مصر الدولية.

- المركز الثاني: الطالب/ عمر أسامة أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب/ عبدالرحمن أشرف، جامعة المنصورة.

سباق 100 م حرة طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ كريم حاتم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالب/ سيف طارق، جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: الطالب/ مصطفى الطحان، التعليم العالي.

سباق 100 م حرة طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ جيهان أحمد، الأكاديمية العربية.

- المركز الثاني: الطالبة/ ندى أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة/ فرح طارق، جامعة عين شمس.

سباق 100 م ظهر طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ عبدالرحمن جمال، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: الطالب/ وليد محمد صبحي، جامعة المنصورة.

- المركز الثالث: الطالب/ يوسف محمد، جامعة الإسكندرية.

سباق 400 م حرة طلبة:

- المركزالأول: الطالب/ محمد عادل مصلحى، جامعة عين شمس.

- المركز الثاني: الطالب/ حمزه أدهم، التعليم العالى.

- المركز الثالث: الطالب/ محمد مدحت، التعليم العالي.

سباق 200 م فراشة طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ إبراهيم أحمد إبراهيم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالب/ مصطفى طارق مصطفى، الجامعة الأمريكية.

- المركز الثالث: الطالب/ مصطفى عبدالله، جامعة الإسكندرية.

سباق 50 م فراشة طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ صهيب خالد إمام، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالب/ عمر محمد طه، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب/ أدهم هاني كمال، جامعة بدر.

سباق 50 م ظهر طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ عبدالرحمن جمال، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: الطالب/ سيف طارق محمد، جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: الطالب/ مهاب الدين فتحي، جامعة الإسكندرية.

سباق 50 م صدر طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ كريم حاتم عبدالصبور، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالب/ مهند طارق محمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب/ مهند محمد وجيه، الأكاديمية البحرية.

سباق 800 م حرة طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ نرمين آدم أحمد، الأكاديمية العربية للعلوم.

- المركز الثاني: الطالبة/ ندى احمد عثمان، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة/ سلمى هانى ترك، الجامعة الألمانية

سباق 50 م ظهر طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ كنزى أحمد على، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة/ هنا أشرف محمود، الجامعة الألمانية.

- المركز الثالث: الطالبة/ فرح أسامة أحمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

سباق 4٤ X 50 م متنوع طالبات:

- المركز الأول: الجامعة الأمريكية.

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الجامعة البريطانية.

سباق100 م حرة طلبة حركى:

- المركز الأول: الطالب/ هادي أحمد يوسف، التعليم العالي.

- المركز الثاني: الطالب/ إسلام حمدي سعيد، التعليم العالي.

- المركز الثالث: الطالب/ يوسف أشرف محمد، جامعة المستقبل.

سباق 4 X 100 م طلبة:

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثالث: الجامعة الألمانية.

سباق 200 م حرة طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف هانى محمد، جامعة مصر الدولية.

- المركز الثاني: الطالب/ زياد أحمد عبدالعظيم، الجامعة الأمريكية.

- المركز الثالث: الطالب/ حمزة أدهم أمين، التعليم العالي.

*سباق 50 م فراشة طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ نورهان محمد محمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالبة/ ميار محمد جابر، الجامعة البريطانية.

- المركز الثالث: الطالبة/ شهد ياسر محمد، جامعة الإسكندرية.

سباق 50 م صدر طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ سهيلة أبوالمجد أحمد، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة/ مريم أحمد خليفة، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة/ ملك محمد ربيع، الجامعة الأمريكية.

فيما أسفرت النتائج النهائية لبطولة سباحة الزعانف عن الآتي:

سباق 50 م زعانف طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمود خالد رشدى، جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: الطالب/ وليد محمد صبحي، جامعة المنصورة.

- المركز الثالث: الطالب/ هيثم علي السيد، جامعة 6 أكتوبر.

سباق 50 م مزدوجة طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمود خالد رشدى، جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: الطالب/ يوسف محمد عبد الكريم، جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: الطالب/ وليد محمد صبحي، جامعة المنصورة.

سباق 50 م مونو:

- المركز الأول: الطالب/ أحمد حسام شاكر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

المركز الثاني: الطالب/ عمر السيد شعبان، التعليم العالي.

- المركز الثالث: الطالب/ محمد إيهاب العدوى، جامعة عين شمس.

- المركز الثالث مكرر : الطالب/ يوسف رمضان حسن، جامعة الإسكندرية.

سباق 200 م زعانف طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ مروان إبراهيم عسكر، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالب/ محمود أحمد محمود، جامعة أكتوبر للعلوم.

- المركز الثالث: الطالب/ إسلام ماجد محمد، الجامعة اليابانية.

سباق 200 م مونو طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمود وليد علي محمد، جامعة عين شمس.

- المركز الثاني: الطالب/ حسن محمد أحمد فؤاد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثالث: الطالب/ إبراهيم خليل إبراهيم، التعليم العالي.

سباق 50 م مونو طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ مايا هيثم محمد، جامعة النيل.

- المركز الثاني: الطالبة/ ربي ممدوح محفوظ، جامعة القاهرة.

- المركز الثالث/ الطالبة/ ندي أحمد فتحي، جامعة الإسكندرية.

سباق 5- م مزدوجة طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ زينة محمد شهدي، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المركز الثاني: الطالبة/ سلمي حسن خميس، جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: الطالبة/ لوجين يوسف أحمد، جامعة حلوان.

سباق 200م مزدوجة طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ لوجين يوسف أحمد علي، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة/ حبيبة رأفت محمد، التعليم العالي.

- المركز الثالث: الطالبة/ ندي أحمد عثمان، جامعة الإسكندرية.

سباق 200م مونو طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ منايا وائل محمد، جامعة حلوان.

المركز الثاني: الطالبة/ مني وائل محمد، جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: الطالبة/ ندي إبراهيم محمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

سباق 4 X 100 م مونو طلبة:

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: التعليم العالي.

- المركز الثالث: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

سباق 4 X 100 م مونو طالبات:

- المركز الأول: جامعة الإسكندرية.

- المركز الثاني: جامعة حلوان.

سباق 4 X 100 م مونو ميكس:

- المركز الأول: جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: جامعة عين شمس.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية.