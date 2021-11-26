إضراب بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية خلال عطلة عيد الشكر.. اعرف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

بدأ عاملون بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى إضراب عن العمل تضامنا من زملائهم بإحدى الخدمات التابعة للصحيفة، والذين دخلوا فى إضراب خلال عطلة عيد الشكر، بحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

وكانت خدمة وايركاتر، التى تصفها نيويورك تايمز بأنها خدمتها للتوصية بالمنتجات، والتى تقدم للمستهلكين نصيحة موثوقة عن أحدث البضائع التى يتم بيعها، قد نشرت مقالا يوم الخميس عن أفضل عروض البلاك فرايدى لعام 2021، قبل بدء أكبر يوم للتسوق فى هذا الموسم.

وعندما نشرت التايمز المقال على تويتر، واجهت ردود فعل سلبية، بما فى ذلك من العديد من الموظفين.

وقال صحفى التايمز دافى ألبا، إن 100% من العاملين فى وايركاتر قد بدأوا إضرابا بدءا من اليوم، وهذه المنشورات تقدمها لكم نيويورك تايمز بعمل مديرين وسطاء ومستقلين بدلا من دفع إجمالى 300 ألف دولار من الزيادات الموزعة على 66 شخص فى نقابة العاملين بواير كاتر. نيويورك تايمز لديها مليار دولار نقدا.

ودعا ألبا مستخدمى تويتر، إلى عدم الضغط على هذه الروابط، وعدم التسوق عبر خدمة واير كاتر فى موسم البلاك فرايداى هذا العام.

وكتبت مراسلة التكنولوجيا بنيويورك تايمز شيرا فرنيكل تقول على تويتر إنه فقط للتذكير بأن اتحاد العاملين بواير كاتر مضرب، فإن الضغط على أى روابط من الخدمة من اليوم وحتى البلاك فرايدى هى تجاوز خط الاعتصام.

وتضامن عددا من الصحفيين فى مؤسسات صحفية أخرى إلى جانب النشاء التقدميين مع العاملين فى خدمة واييركاتر.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم التايمز لفوكس يوز إن الصحيفة لديها تاريخ طويل فى العلاقات المثمرة مع الاتحادات العملية لتعزيز اهدافهم المشتركة، وهم يعملون بنشاط مع اتحاد اوير كاتر للوصول إلى اتفاق مفاوضة جماعية يستمر فى مكافأة الموظفين لعملهم ومساهمتهم فى نجاح التايمز، ويتطلعون إلى مواصلة تلك المفاوضات فى أوائل ديسمبر.