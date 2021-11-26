إصابة 45 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالعلمين.. أسماء وصور

فريق المحافظات

أصيب 45 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل أمام الحي اللاتيني، بالعلمين الجديدة فى الساحل الشمالي، على طريق "الإسكندرية – مطروح".



استقبل مستشفي العلمين النموذجي، حسام عبداللطيف عبدالحميد 22 سنة "قناة"، والسيد محمد فتحي 24 سنة "البحيرة"، ومحمد حامد علام 30 سنة "الإسكندرية"، ومحمد صافي النجار 34 سنة "الغربية"، ومحمود عبدالرحمن محمود 29 سنة "قناة"، ومحمود عنتر محمد أبوالعنين 22 سنة "البحيرة"، ومحمد رفعت محمد 26 سنة "المنيا"، وحسين مهران حسين 24 "قناة"، وياسر محمود أحمد 43 سنة "القاهرة"، وعبدالرازق محمود عبدالمنعم محمد 25 سنة "قناة"، وخالد محمد أحمد 20 سنة "قناة"، وحمدي كمال الدين 36 سنة "قناة"، وشعبان بدوي عبدالغني 43 سنة "بني سويف"، ورأفت أشرف محمود 25 سنة "سوهاج"، ومحمد جمال مرسي 22 سنة "كفر الشيخ"، وأحمد حسين منصور 58 سنة "القاهرة"، وأحمد عبدالباقى عبدالوكيل 23 سنة "المنيا"، وأحمد هاشم عبدالعزيز 26 سنة "سوهاج"، وأحمد كرم جاد 19 سنة "قناة"، وكارم كاشف علي 30 سنة "قناة"، وسلام عبدالرازق 23 سنة "البحيرة".



كما أصيب فى الحادث كل من: رجب ياسين عبد اللطيف 27 سنة، ومحمد ابو احمد هاشم 24 سنة، وحازم رائد عبدالحفيظ 22 سنة، وعبدالله محمد عرابي 32 سنة، ومرتضي أحمد أحمد هاشم 43 سنة، وأحمد ثابت عبد الحي عبده 40 سنة "المنصورة"، والسيد عبد العاطي الكومي 44 سنة "الغربية"، وقرني بكر 53 سنة "بني سويف" وضاحي صادق أحمد 44 سنة "سوهاج"، ومحمد هاشم عبدالعزيز 22 سنة "سوهاج"، معتز عبدالرؤوف عبدالسلام 21 سنة "قناة"، وإسلام عبدالرحمن أحمد 22 سنة "سوهاج"، وحمادة مصطفى محمد 26 سنة "المنيا"، ووائل البكري أبو العلا 53 سنة "بني سويف"، وأحمد محمد زين العابدين 26 سنة "سوهاج"، ومحمود عبدالكريم 44 سنة "قنا"، وأكرم عبيد أبوالحسن 34 سنة "قناة"، وناصر السيد محمد 59 سنة "سوهاج".

جميعهم مصابين بإصابات متنوعة بين بكدامات وسحجات متفرقة بالجسم وكسور واشتباه مابعد الارتجاج، وتم تقديم العلاج اللازم لهم وعمل المحضر اللازم.





تصادم اتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين



تصادم اتوبيس مع نقل بالعلمين