إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب أربعة أشخاص اليوم الجمعة، في حادث سير، إثر انقلاب توك توك، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام قرية العلالمة التابعة لمركز بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً بوقوع حادث سير أمام قرية العلالمة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من رضا رمضان هاشم 8 سنوات مصاب كسر في عظمه الأنف، ومحمود سيد محمود 55 سنة اشتباه كسر مضاعف بالذراع الأيمن، وسامية محمد قرنى 50 سنة مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وفايزة كامل جودة 73 سنة مصابة جرح بالرأس واشتباه كسر في عظمة الترقوة، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.