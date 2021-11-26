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إصابة كهربائى سقط من القطار أثناء تحركه بقرية الشوبك فى شبين القناطر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:55 ص
إصابة كهربائى سقط من القطار أثناء تحركه بقرية الشوبك فى شبين القناطر قطار _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة كهربائي بإصابات بالغة إثر سقوطه من قطار أثناء تحركه واصطدامه بأحد الأعمدة.

 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول "س م ا"، 22 سنة، كهربائي، مصابا بشرخ في الجمجمة، وجرح قطعي في الرأس، إثر سقوطه من أحد القطارات، بمنطقة الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

 

على الفور انتقل المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وتبين من المعاينة والفحص، أن المصاب كان عائدا من عمله مستقلا أحد القطارات، وأثناء وقوفه على الباب اختل توازنه وسقط، وأثناء السقوط ارتطم بأحد الأعمدة على خط السكة الحديد ما أدى لإصابته ونقله، وجرى نقله بواسطة الأهالي إلى المستشفى.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

قطار

قرية الشوبك

شبين القناطر

إصابة كهربائى

مديرية امن القليوبية

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