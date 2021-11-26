إزالة 6 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة إجمالية 1900متر جنوب بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة ، عن تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ، لافتا أن الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب استمرت فى تنفيذ الحملات المكبرة حيث قام الحى اليوم بإزالة 6 حالات تعدى على أرض زراعية بمساحة إجمالية 1900متر بمنطقة العاشر من رمضان .



وشدد محافظ بورسعيد على الإنتهاء من إزالة كافة التعديات على أراضى وممتلكات الدولة ، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بالتعدى مرة أخرى على ممتلكات الدولة ، فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.



وأشار إلي أنه، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون ويتعزي على ممتلكات واراضي الدولة.







ازالة التعديات بالجنوب



ازالة التعديات ببورسعيد اليوم



ازالة تعديات جنوب محافظة بورسعيد







