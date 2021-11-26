اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:27 م
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أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد بقرية بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:22 م
أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد بقرية بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية افتتاح مسجد بقرية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح مسجد عميرة الشرقية بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ في حضور عدد كبير من الأئمة بالبرلس وبلطيم والأهالي، على مساحة 305 متراً، منهم 220 متر مساحة الصحن، بتكلفة مليون و525 ألف بالجهود الذاتية.
 
وأضاف يونس، أن يشيد بالجهود الذاتية من قبل الأهالي الذين تحملوا التكلفة بالاضافة لفرش المسجد بالجهود الذاتية، مشيراُ إلى أنه تم الالتزام بالخطبة الموحدة في جميع المساجد والتي حددتها وزارة الأوقاف بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وموضوعها الأمن والأمان وحسن معاملة المواطنين بعضهم البعض.
 
وأضاف الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، تم اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير المساجد عقب وبعد الصلاة ، وتم فتح دورات المياه قبل الصلاة بوقت قليل وتم غلقها وغلق المساجد عقب أداء الصلاة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات.
اداء الصلاة عقب الاقفتتاح
اداء الصلاة عقب الاقفتتاح

افتتاح مسجد بقرية عميره الشرقية بكفر الشيخ
افتتاح مسجد بقرية عميره الشرقية بكفر الشيخ

جانب من افتتاح المسجد
جانب من افتتاح المسجد
اداء الصلاة عقب الاقفتتاح
اداء الصلاة عقب الاقفتتاح

افتتاح مسجد بقرية عميره الشرقية بكفر الشيخ
افتتاح مسجد بقرية عميره الشرقية بكفر الشيخ

جانب من افتتاح المسجد
جانب من افتتاح المسجد

 


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