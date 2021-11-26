أهالى الإسماعيلية يشيعون جثمانى شاب وخطيبته توفيا بحادث على الصحراوى.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من جنازة شاب وخطيبته بعد أن لقيا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكى، على طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي" قرب منطقة مفارق سرابيوم.





ولقى شاب وخطيبته مصرعهما وأصيبت فتاة في حادث انقلاب سيارة ملاكى، على طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي" مساء أمس، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى، ونقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج.



تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي"، بمنطقة مفارق سرابيوم التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: حسن خالد مصطفى، 35 عامًا مقيم بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية، وخطيبته فاطمة عبد العزيز زكي، 25 عامًا مقيمة بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية، بينما أصيبت رانيا غريب حسن، 32 عامًا مقيم بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، بارتجاج في المخ وكسر في العمود الفقري والساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ودفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، ونقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى القصاصين.





الجنازة



الشاب المتوفى





الشاب حسن خالد مصطفى





الشاب





الفتاة





جانب من الجنازة





جانب من الحادث





جنازة الشاب وخطيبته