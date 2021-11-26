أمن الشرقية يضبط طرفى مشاجرة بعد تداول فيديو للواقعة على السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ 10/ 2021 حدثت مشاجرة بين كلاً من طرف أول (أحد الأشخاص) طرف ثانى (شخصين "نجلى عم الطرف الأول") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوحماد، حيث قام الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على الطرف الأول وإحداث إصابته "قطع بعقلة سبابة اليد اليسرى" بسبب خلافات عائلية "ميراث".

بذات التاريخ تم تحرير محضر بالواقعة وتم عرض الطرفين على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيلهما، وعقب ورود التقرير الطبى بإصابة الطرف الأول، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المتهمين من الطرف الثانى ، وجارى ضبط المتهم الثانى.