أستاذ آثار يشرح تفاصيل موسيقى احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر

كتب محمد أسعد وأحمد مرعى

قال الدكتور ميسرة عبدالله أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن جميع الأشعار المصرية القديمة المستخدمة في الفاعلية الترويجية الحضارية التي شهدتها مدينة الأقصر أمس "الأقصر ... طريق الكباش "، مأخوذة من أناشيد وترانيم مدونة بالفعل على جدران المعابد المصرية القديمة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعيد الأوبت وهو العيد الأشهر في مصر القديمة.

وأضاف "عبدالله"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأشعار عبارة عن ٣ أناشيد وهي، أنشودة الافتتاحية والمدونة على مقصورة الملكة حتشبسوت الحمراء بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك، وكانت تغنى فى بداية الموكب، وأنشودة نبؤة تتويج الملكة حتشبسوت والمدونة على المقصورة الحمراء، وأنشودة نداء آمون من صالة الـ14 عمود بمعبد الأقصر، وكانت تغنى فى صحبة الموكب ثم يختم بأنشودة الافتتاحية عند وصول الموكب إلى معبد الأقصر.

وأوضح الموسيقار نادر العباسى، أن الموسيقي بدأت بغناء الفنانة شهد عز والتي قامت بأداء أنشودة الافتتاحية ثم أنشودة حتشبسوت والتي قامت بأدائها الفنانة هايدي موسي، ثم أنشودة نداء آمون والتي أداها الفنان عز الأسطول ثم أغنية الأقصر بلدنا غناء الفنان وائل الفنشي.

وأشار إلى أن جميع الأناشيد جاءت بالاشتراك مع 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة من شباب إيقاعات الچيمبي المصري وإيقاعات الموسيقات العسكرية، وبتسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، وقيادة واخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بموكب الأوبت.

كما قام المهندس مفدي ثابت بأعمال الهندسة الصوتية والتسجيل لأوركسترا وكورال الإتحاد الفيلهارموني.