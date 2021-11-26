أسباب تراكم السوائل فى الساقين والكاحلين وأبرز الأعراض

نهير عبد النبى

تراكم السوائل فى الجسم أو ما تسمى بالوذمة عبارة عن تورم ينتج عن احتباس السوائل في أنسجة الجسم، تحدث الوذمة غالبًا في القدمين والكاحلين والساقين، ولكنها قد تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، مثل الوجه واليدين والبطن يمكن أن يشمل أيضًا الجسم بأكمله وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic هناك العديد من الأسباب المحتملة للوذمة:

-يمكن أن تحدث الوذمة نتيجة الجاذبية، خاصة من الجلوس أو الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة يسحب الماء بشكل طبيعي إلى ساقيك وقدميك.

-يمكن أن تحدث الوذمة من ضعف في صمامات الأوردة في الساقين (حالة تسمى القصور الوريدي) هذه المشكلة تجعل من الصعب على الأوردة دفع الدم مرة أخرى إلى القلب، وتؤدي إلى توسع الأوردة وتراكم السوائل في الساقين.

-يمكن أن تتسبب بعض الأمراض مثل قصور القلب الاحتقاني وأمراض الرئة والكبد والكلى والغدة الدرقية في حدوث الوذمة أو تفاقمها.

-قد تتسبب بعض الأدوية، مثل الأدوية التي تتناولها لضغط الدم أو للسيطرة على الألم، في حدوث الوذمة أو تفاقمها.

-يمكن أيضًا أن يتسبب رد الفعل التحسسي أو الالتهاب الشديد أو الحروق أو الصدمات أو الجلطة (الجلطات) أو سوء التغذية في حدوث الوذمة.

-الكثير من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يجعل الوذمة أسوأ.

-يمكن أن تسبب الحمل وذمة في الساقين حيث يضغط الرحم على الأوعية الدموية في الجزء السفلي من الجسم.

ما هي أعراض الوذمة؟



تشمل العلامات التي تشير إلى احتمالية إصابتك بالوذمة ما يلي:

-تورم المنطقة المصابة.

-قد يبدو الجلد فوق المنطقة المتورمة مشدودًا ولامعًا.

-الضغط برفق على المنطقة المتورمة بإصبعك لمدة 5 ثوانٍ على الأقل ثم إزالة إصبعك سيترك غمزة في الجلد.

-قد تواجه صعوبة في المشي إذا تورمت ساقيك.

-قد تسعل أو تعاني من صعوبة في التنفس إذا كنت تعاني من وذمة في الرئتين.