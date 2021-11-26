أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف منشوراً يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار الوزارة منشور يلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد تزامناً مع تركيب العدادات مسبقة الدفع بها، مُشددةً على تحمل الوزارة دفع كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن المنشور الصادر من الوزارة لا علاقة له بعملية دفع الفواتير، وإنما يتعلق بآلية الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع بالمساجد وملحقاتها وفقاً لخطة التعاون مع وزارة الكهرباء، حيث يتم تركيب عداد خاص باستهلاك المسجد تتحمل قيمة استهلاكه الوزارة، بينما يتم تركيب عداد آخر مستقل لملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) على أن يتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على عداد المسجد مسبوق الدفع.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

القوى العاملة: السعودية تسمح بالسفر المباشر للقادمين من 6 دول بينها مصر

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتلقى الوزير، تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، كشف فيه عن أن وزارة الداخلية السعودية سمحت بالقدوم المباشر إلى المملكة من (مصر، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل،وفيتنام، والهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوماً خارجها، على أن يتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدء من الأربعاء القادم.

وأشار تقرير الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى القرار يعتبر خبر سار لجميع الفئات والذين يقدر عددهم تقريباً مليون وستمائة ألف عامل مصري وخاصة العاملين أصحاب التأشيرات الجديدة، والذين تأخر سفرهم عدة مرات بسبب إغلاق الطيران المباشر، ورفض أصحاب الأعمال تحمل تكاليف السفر ترانزيت، حيث كان يتم إعادة إجراءات الكشف الطبي كلما انتهت مدة صلاحيته مما زاد العبء والتكاليف المالية على العاملين، وهذه فئة غير قليلة والتى تقدر بعشرات الآلاف من أصحاب التأشيرات.

رئيس مصلحة الضرائب: إتاحة خدمة استعلام الممولين بالقاهرة إلكترونيًا

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة خدمة استعلام الممولين بالمأموريات التي يتم تطبيق الدمج عليها بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها، والتابع لها ملفه الرئيسى إلكترونيًا، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص به أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، مضيفًا أنه يمكن للممول تعديل البيانات الخاصة به أو تغيير المأمورية الجديدة التابع لها من خلال التوجه إلى مقر المأمورية الجديدة بحد أقصى حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

وقال "عبد القادر"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه تم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع، في 10 مأموريات مدمجة، مضيفًا أن الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية «دخل، قيمة مضافة» في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، هذا بالإضافة إلى إتاحة التعاملات الإلكترونية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين والتيسير عليهم، من خلال تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تقوم على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في الـ10 مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع في 2 يناير المقبل.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، على أن المصلحة تسعى لتحقيق التطوير الشامل لتحقيق العدالة الضريبية، وتسهيل تعامل الممولين مع الإجراءات الضريبية، والتي تستوجب توحيد المأموريةالتابع لها كافة ملفات الممولين، موضحًا أن هذا الرابط الخاص باستعلام الممولين عن موقف ملفاتهم ونقلهم إلى المأموريات الجديدة يعد خطوة أساسية لنشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ودمج مأموريات الدخل ومأموريات القيمة المضافة في مأمورية واحدة تتضمن كافة ملفات الممول بكافة أنواعها وتخصصاتها، مؤكدًا أن تطبيق الدمج سيتم بشكل مرحلي وفق خطة زمنية محددة.

كاف يحدد فبراير لإقامة مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " إقامة مباراة الأهلى ضد الرجاء المغربى فى نهائى السوبر الأفريقي خلال شهر فبراير 2022 بالإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية التى يعقدها الكاف حاليا فى أحد الفنادق بالقاهرة بحضور جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

حصد الأهلى بطولة السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما فاز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مايو الماضى باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية محمد شريف، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية، ليضمن الأهلى مشاركته السابعة فى كأس العالم للأندية.

وحصد الرجاء المغربى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائرى فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

صحيفة أرجنتينية عن حفل افتتاح الكباش: مشهد ملحمى ينعش السياحة المصرية

أشادت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية بحفل افتتاح طريق الكباش أقدم ممر تاريخى فى العالم ، والذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك بمدينة الاقصر "طيبة القديمة"، وقالت إن "الحفل كان مشهد ملحمى واستعراض فرعونى مبهر، فبعد 3500 عام، تم ترميم المئات من التماثيل ابى الهول برأس كبش وجسم الأسد مما جعل طريق الكباش فى مدينة الأقصر "أكبر متحف مفتوح".

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية على موقعها الإلكترونى، إلى أن طريق الكباش يحول الاقصر إلى متحف فى الهواء الطلق، وهو ما ينعش السياحة بشكل كبير، وبالتالى فإن مصر بانتظار طفرة فى المجال السياحى والتوظيف، حيث أن قطاع السياحة يعمل فيه مليون شخص، وهو القطاع الذى يولد أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مما يبشر مصر بطفرة فى الاقتصاد فى الفترات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن كل عام يأتى ملايين السائحين إلى مواقع مصر القديمة، وخاصة هذا الممر لأبى الهول الذى يحمل رأس الكبش، والذى يبلغ طوله جوالى 3 كيلو مترات ، ويمتد من معبد الكرنك إلى طيبة القديمة ، مملكة ومدينة الإله آمون.