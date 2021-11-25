7 معلومات عن الخائن محمد عويس بعد تأييد إعدامه بقضية اغتيال الشهيد مبروك

كتب إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

رفضت محكمة النقض، الطعون المقامة من المتهمين المدانين بقضية أنصار بيت المقدس، وتأييد حكم إعدام محمد عويس و20 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وأيدت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين.

كما قضت المحكمة، بتخفيف عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات

وينشر اليوم السابع معلومات عن الخائن محمد عويس بعد تأييد حكم الإعدام فى حقه:-

1- محمد عويس هو المتهم رقم 43 بقضية " أنصار بيت المقدس" التي حملت رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، وبرقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وقد قضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام المتهم وآخرين وفقا للتهم الموجهة اليهم وكان أهمها، اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.

2- ولد عويس في أسرة غنية فكان والده يمتلك مصنعا للرخام بجسر السويس، كان بكلية الشرطة مع الشهيد المقدم محمد مبروك، واستمر التواصل فيما بينهما بعد التخرج، وكان مبروك حريصا على زيارة أسرة عويس خلال إجازته.

3- تم القبض على عويس عقب تنفيذ عملية اغتيال مبروك، وبمواجهته ذكر أن المتهمين تمكنوا من الوصول اليه من خلال جلسات دينية كان يحضرها عويس حول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها، وبدأ المتهمين في حشو عقله بالأفكار التكفيرية، واستقطابه لاعتناق ذلك.

4- أخبر عويس برقم سيارة محمد مبروك ولونها، وعنوان سكنه حتى يتمكنوا من مراقبته وتتبعه، فقد كان مبروك أهم الأهداف المراد التخلص منها، والأول في قائمة الاغتيالات التي أطلعوه عليها، وكان ذلك مقابل مبلغ مالي كبير.

5- أشار عويس في التحقيقات إلى عدد من أسماء الضباط الذين كانوا بقائمة الاغتيالات مثل" الضابط وائل المصيلحى، والضابط محمد محمدين، والضابط أحمد سامح، لافتا الى ان المتهمون أرسلوا اليه 7 صور أخرى لضباط يريدون معلومات وبيانات عنهم وعن محل اقامتهم.

6- سبب اختيارهم له أوضح عويس أنه بطبيعة عمله كضابط مرور، فهو مسموح له الاطلاع على كل البيانات الخاصة بالسيارات المسجلة بقلم المرور" أسماء الملاك وعناوينهم، والرقم القومي الخاص بهم، وبيانات رخص القيادة، وهو ما مكنه من الوصول إلى كل المعلومات المطلوبة منه بسهوله.

7- فى 17 مارس 2020، من العام الماضي، قررت محكمة جنايات أمن الدولة في جلستها المنعقدة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بإحالة أوراق المتهم محمد عويس و37 آخرين الى فضيلة مفتي الديار المصرية للإعدام شنقا، عقب إدانتهم بارتكاب 54 عملية إرهابية.