4 مسميات مهنية تعتمدها نقابة البيطريين فى بطاقة الرقم القومى.. تعرف عليها

تمنح النقابة العامة للأطباء البيطريين، للطبيب البيطرى الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطرى من وزارة الصحة، ومقيد بجداول النقابة 4 مسميات مهنية، يتم اعتمادهم فى بطاقة الرقم القومى، هم:
1- "طبيب بيطرى" وتمنح للعضو الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وترخيص وزارة الصحة.
2- "أخصائى تحاليل كيمياء طبية، أو أخصائى تحاليل باكترولوجيا" حسب التخصص، وتُمنح من النقابة العامة للأطباء البيطريين للأطباء الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية من وزارة الصحة.
3- "أخصائى – استشارى" تُمنح إذا كان الطبيب البيطرى مُقيدا بسجلات الأخصائيين بالنقابة.
4- "طبيب بيطرى غير مُشتغل بالمهنة".. وتمنحها النقابة العامة للأطباء البيطريين المُسجلين فى جداول غير المشتغلين.
وتم إنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين بموجب القانون رقم 65 لسنة 1940 كنقابة فرعية للنقابة العليا للمهن الطبية، وتعمل النقابة حاليا بالقانون رقم 48 لسنة 1969، وتستهدف النقابة الإرتقاء بالمهنة والمحافظة عللا كرامتها ورفع المستوى العلمى لأعضائها، والاشتراك فى دراسة خطط ومشروعات التنمية فى قطاع الثروة الحيوانية، فضلا عن الإسهام فى تخطيط برامج تعليم الطب البيطؤى ليتماشى مع التطور العلمى واحتياجات المجتمع الجديد ومتطلباته.
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