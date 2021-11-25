4 مسميات مهنية تعتمدها نقابة البيطريين فى بطاقة الرقم القومى.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

تمنح النقابة العامة للأطباء البيطريين، للطبيب البيطرى الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطرى من وزارة الصحة، ومقيد بجداول النقابة 4 مسميات مهنية، يتم اعتمادهم فى بطاقة الرقم القومى، هم:

1- "طبيب بيطرى" وتمنح للعضو الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وترخيص وزارة الصحة.

2- "أخصائى تحاليل كيمياء طبية، أو أخصائى تحاليل باكترولوجيا" حسب التخصص، وتُمنح من النقابة العامة للأطباء البيطريين للأطباء الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية من وزارة الصحة.

3- "أخصائى – استشارى" تُمنح إذا كان الطبيب البيطرى مُقيدا بسجلات الأخصائيين بالنقابة.

4- "طبيب بيطرى غير مُشتغل بالمهنة".. وتمنحها النقابة العامة للأطباء البيطريين المُسجلين فى جداول غير المشتغلين.