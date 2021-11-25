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33 صورة تحكى تاريخ الحفائر فى طريق الكباش قبل الحفل العالمى لافتتاحه.. صور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:00 ص
33 صورة تحكى تاريخ الحفائر فى طريق الكباش قبل الحفل العالمى لافتتاحه.. صور أعمال الحفائر فى طريق الكباش
الأقصر – أحمد مرعى

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على مر العصور شهد طريق الكباش العظيم المنتظر إفتتاحه، مساء اليوم الخمس، أعمال حفائر بصورة دورية حتى وصل للمشهد المميز الحالى قبل ساعات من الحفل، حيث يتيح طريق الكباش للسائحين الأجانب والمصريين التمتع على طول الطريق بين معبدى الأقصر والكرنك التمتع برؤية 1200 تمثال، نحت كل منها فى كتلة واحدة من الحجر الرملى، وهى فى هيئتين: الأولى تتخذ جسم أسد ورأس إنسان، والثانية لها جسم كبش ورأسه، علماً أن الأسد يرمز، فى التاريخ الفرعونى، إلى الشمس التى قدّرها الفراعنة كثيراً، أما الكبش فيعود إلى "خنوم" - أحد الرموز الرئيسة فى الديانة المصرية القديمة.

ويقول أحمد عربي مدير عام معبد الأقصر، أن تاريخ أعمال الحفر عن طريق الكباش تمت على مر الفترات الماضية بصورة كبيرة، حيث أن أعمال الحفائر والتنقيب السابقة عن الكباش تمت طبقاً للتسلسل الزمنى التالى: حيث قام الدكتور زكريا غنيم عام 1949 بالكشف عن 8 تماثيل لأبى الهول، كما قام الدكتور محمد عبد القادر 1958م- 1960 م بالكشف عن 14 تمثال لأبى الهول، وقام الدكتور محمد عبد الرازق 1961م – 1964 بالكشف عن 64 تمثال لأبى الهول، وقام الدكتور محمد الصغير منتصف السبعينيات حتى 2002 م بالكشف عن الطريق الممتد من الصرح العاشر حتى معبد موت والطريق المحاذى باتجاه النيل، كما قام منصور بريك عام 2006م بإعادة إعمال الحفر للكشف عن باقى الطريق بمناطق خالد بن الوليد وطريق المطار وشارع المطحن، بالإضافة إلى قيامة بصيانة الشواهد الأثرية المكتشفة ورفعها معماريا وتسجيل طبقات التربة لمعرفة تاريخ طريق المواكب الكبرى عبر العصور، وجارية إلى الآن أعمال استكمال الكشف عن طريق الكباش وتجهيزات افتتاحه أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد عربى مدير المعبد، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع إحياء طرىق الكباش" وإحياءه يتيح للسائحين الأجانب والمصريين التمتع على طول الطريق بين معبدى الأقصر والكرنك برؤية 1300 تمثال، نحت كل منها فى كتلة واحدة من الحجر الرملى، وهى فى هيئتين: الأولى تتخذ جسم أسد ورأس إنسان، والثانية لها جسم كبش ورأسه، علماً بأن الأسد يرمز فى التاريخ الفرعونى إلى الشمس التى قدّرها الفراعنة كثيراً، أما الكبش فيعود إلى "خنوم"، أحد الرموز الرئيسة فى الديانة المصرية القديمة، وهو بحسب معتقدات ذاك الزمان صانع الحياة، وكانت تحيط بهذه الكباش أحواض زهور ومجارٍ للمياه لريّها، ووسط التماثيل أرضية مستطيلة (120X 230 سنتيمتراً) من الحجر الرملى، وبين كل تمثال وآخر فجوة قطرها أربعة أمتار، إضافة إلى ما دونته الملكة حتشبسوت على جدران مقصورتها الحمراء فى الكرنك، بأنها شيدت سبع مقصورات خاصة بها على طول هذا الطريق.

 

أبطال ملحمة طريق الكباش فى الكرنك والأقصر
أبطال ملحمة طريق الكباش فى الكرنك والأقصر

 

إحياء طريق الكباش الفرعونى العالمى
إحياء طريق الكباش الفرعونى العالمى

 

إحياء طريق الكباش الفرعونى ينتظر الافتتاح العالمى
إحياء طريق الكباش الفرعونى ينتظر الافتتاح العالمى

 

اعمال تطوير واحياء طريق الكباش الفرعونى
اعمال تطوير واحياء طريق الكباش الفرعونى

 

الأقصر تنتظر كرنفال إحتفالي عالمى لإفتتاح طريق الكباش
الأقصر تنتظر كرنفال إحتفالي عالمى لإفتتاح طريق الكباش

 

الحفائر إنتهت تماماً فى 2006 بأيدي الآثرى الكبير منصور بريك
الحفائر إنتهت تماماً فى 2006 بأيدي الآثرى الكبير منصور بريك

 

الحفائر واكتشاف رؤوس كباش
الحفائر واكتشاف رؤوس كباش

 

الطريق كان يشهد تتويج الملوك من معابد الكرنك للأقصر سنوياً
الطريق كان يشهد تتويج الملوك من معابد الكرنك للأقصر سنوياً

 

العمل السابق فى حفائر طريق الكباش
العمل السابق فى حفائر طريق الكباش

 

العمل فى ترميمات كباش الطريق الأقدم فى العالم
العمل فى ترميمات كباش الطريق الأقدم فى العالم

 

العمل فى طريق الكباش يومياً تمهيداً للإفتتاح نهاية العام
العمل فى طريق الكباش يومياً تمهيداً للإفتتاح نهاية العام

 

العمل فى مشروع طريق الكباش
العمل فى مشروع طريق الكباش

 

اليوم السابع فى قلب طريق الكباش المشروع الآثرى الأهم
اليوم السابع فى قلب طريق الكباش المشروع الآثرى الأهم

 

جانب من احياء طريق الكباش الفرعونى
جانب من احياء طريق الكباش الفرعونى

 

جانب من العمل داخل طريق الكباش
جانب من العمل داخل طريق الكباش

 

جانب من الكباش داخل الطريق
جانب من الكباش داخل الطريق

 

جانب من رؤوس كباش مكتشفة بالحفائر
جانب من رؤوس كباش مكتشفة بالحفائر

 

حفائر طريق الكباش
حفائر طريق الكباش

 

رؤوس كباش خلال الحفائر
رؤوس كباش خلال الحفائر

 

رؤوس كباش مكتشفة بحفائر الطريق
رؤوس كباش مكتشفة بحفائر الطريق

 

رؤوس كباش مكتشفة خلال الحفائر
رؤوس كباش مكتشفة خلال الحفائر

 

سحر الكباش فى الطريق
سحر الكباش فى الطريق

 

طريق الكباش اضخم مشروع اثري بالاقصر
طريق الكباش اضخم مشروع اثري بالاقصر

 

طريق الكباش بمعبد الاقصر
طريق الكباش بمعبد الاقصر

 

طريق الكباش سحر لا يقاوم بالأقصر
طريق الكباش سحر لا يقاوم بالأقصر

 

طريق الكباش طوله 2700 متر بين الكرنك والأقصر
طريق الكباش طوله 2700 متر بين الكرنك والأقصر

 

طريق الكباش يربط بين معبدى الاقصر والكرنك
طريق الكباش يربط بين معبدى الاقصر والكرنك

 

طريق الكباش يصل لمرحلة الافتتاح العالمى
طريق الكباش يصل لمرحلة الافتتاح العالمى

 

عمال الحفائر خلال العمل بطريق الكباش
عمال الحفائر خلال العمل بطريق الكباش

 

قبل 5 آلاف عام تم إنشاء طريق الكباش لتسير مواكب الملوك المقدسة
قبل 5 آلاف عام تم إنشاء طريق الكباش لتسير مواكب الملوك المقدسة

 

مدخل طريق الكباش من معبد الأقصر
مدخل طريق الكباش من معبد الأقصر

 

مفاجآت وإكتشافات فى مشروع إحياء طريق الكباش
مفاجآت وإكتشافات فى مشروع إحياء طريق الكباش

 

وزيري خلال اكتشاف رؤوس كباش
وزيري خلال اكتشاف رؤوس كباش
أحد الكباش بالطريق
أحد الكباش بالطريق

 

أحد الكباش قبل الحفل
أحد الكباش قبل الحفل

 

الكباش خلال مراحل الترميم (1)
الكباش خلال مراحل الترميم (1)

 

الكباش خلال مراحل الترميم
الكباش خلال مراحل الترميم

 

الكباش داخل الطريق قبل الافتتاح
الكباش داخل الطريق قبل الافتتاح

 

سحر النقوش وتصميم الكباش
سحر النقوش وتصميم الكباش

 

كبش بشكل مميز على الطريق
كبش بشكل مميز على الطريق

 


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