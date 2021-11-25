124.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر خلال 5 سنوات

كتبت أسماء أمين

كشف تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر تستحوذ عل أكبر الاستثمارات الاجنبية فى افريقيا ، وأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا فى عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.

بحيث تلقت مصر 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا للتقرير.

وجاءت فى المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، و كانت مصر الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر فى المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار.