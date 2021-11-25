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10 نصائح مرورية لقائدى المركبات بالأقصر تزامنا مع افتتاح طريق الكباش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:48 ص
10 نصائح مرورية لقائدى المركبات بالأقصر تزامنا مع افتتاح طريق الكباش طريق الكباش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت إدارة المرور، مجموعة من النصائح المرورية بالأقصر، تزامنا مع افتتاح طريق الكباش وهو الحدث العالمى المنتظر عرضه خلال الساعات المقبلة، وسط تأمينات الأجهزة الأمنية لموقع الافتتاح لحين الانتهاء منه ومن تلك النصائح:
 
-الابتعاد عن منطقة كورنيش النيل والالتزام بالتحويلات المرورية المحددة 
 
- الالتزام بتعليمات وتوجيهات رجال المرور لحين انتهاء الحفل 
 
- منع استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلي فقد التركيز أثناء قيادة السيارة. 
 
- التحذير من القيادة تحت تاثير المواد المخدرة. 
 
- منع قيادة سيارتك وانت في حالة إرهاق
 
- الحذر من التخطئ الخاطئ لأنه يعرضك والاخرين لحوادث المرور. 
 
- الإنشغال بغير الطريق. 
 
- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث
 
- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك
 
- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.
 
 
 

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