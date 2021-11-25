اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

يضم 5 مجالات فى مكان واحد.. تعرف على أنشطة سوق التونسى بالبساتين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:00 ص
يضم 5 مجالات فى مكان واحد.. تعرف على أنشطة سوق التونسى بالبساتين سوق التونسى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يضم سوق التونسى بالبساتين جنوب القاهرة أكثر 9 أنواع من الأنشطة المستخدمة في تشطيب وتجهيز وفرش الشقق، بأسعار أقل من الخارج، وينشر "اليوم السابع" في النقاط التالية أنواع المنتجات المباعة بسوق التونسى.
 
1. يقع بحى البساتين بجوار مجزر البساتين على بعد 1 كيلومتر تقريبا من السوق القديم.
2. يضم 5 أسواق فى مكان واحد.
3. به أنشطة مثل السيراميك والأدوات الصحية مستعمل وجديد.
4. به الموبيليا والأثاث المنزلى والأثاث المكاتبى مستعمل وجديد.
5. به أنواع مخلفة من الالوميتال والأبواب الشبابيت "النجارة" – حديد وخشب .
6. يضم سوق للأجهزة الكهربائية المستعملة، ومواد البناء.
7. أسعار غرف النوم تبدأ من 2400 للأطفال الجديدة.
8. مجمع أسواق التونسى يقع على مساحة 60 ألف متر.
9. يستوعب السوق الجديد 7 أسواق عشوائية.
10. يتصل بطريق الأوتوستراد ويحيط به طرق من جميع الاتجهات.
11. تكلفة إنشاء السوق 300 مليون جنيه تقريبا.
12. يضم 640 محل موزعين على 5 قطاعات.
13. يضم نقطة إطفاء بها 4 سيارات إطفاء، ونظام مكافحة الحريق مدعم بخزان مياه لتوفير مياه الإطفاء ، ونقطة شرطة ومنظومة مراقبة.
14. السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، و تم ربطه بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى و الاوتوستراد.
15. محاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.

سوق التونسي

سوق الجمعة

الأدوات الصحية

الأسواق الشعبية

أسعار الموبيليا

أسعار غرف النوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارخص بنطلون فى مصر.. شاهد الجينز الجديد بـ35 جنيها فى سوق الجمعة

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 04:24 م

بلدى مش أى كلام.. كبدة وكفتة وسجق وهمبرجر وحواوشى والسندوتش بجنيه فى سوق الجمعة.. لايف

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 02:28 م

الكتاكيت عاملة قلق فى سوق الجمعة.. شقاوة وألوان تجذب الشباب والبنات.. لايف

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 11:30 ص

عصفور الحب.. "الجوز بـ300 جنيه".. من سوق الجمعة هدية العشاق فى الفلانتين

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 02:46 م

شوف أضخم أرنب فى سوق الجمعة.. وإزاى تبدأ مشروعك بـ3 آلاف جنيه "فيديو"

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 02:09 م

العفش بنص التمن.. افرش شقتك بـ10 آلاف جنيه من سوق التونسى الجديد.. فيديو

الأربعاء، 26 مايو 2021 04:13 م

البديل الآمن لـ"سوق الجمعة".. ما لا تعرفه عن سوق التونسى الجديد بالقاهرة

الخميس، 17 ديسمبر 2020 02:00 ص

محافظة القاهرة تزيل سوق التونسى القديم بالخليفة.. صور

الأحد، 06 ديسمبر 2020 01:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة