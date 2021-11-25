يضم 5 مجالات فى مكان واحد.. تعرف على أنشطة سوق التونسى بالبساتين

كتب سيد الخلفاوى

يضم سوق التونسى بالبساتين جنوب القاهرة أكثر 9 أنواع من الأنشطة المستخدمة في تشطيب وتجهيز وفرش الشقق، بأسعار أقل من الخارج، وينشر "اليوم السابع" في النقاط التالية أنواع المنتجات المباعة بسوق التونسى.

1. يقع بحى البساتين بجوار مجزر البساتين على بعد 1 كيلومتر تقريبا من السوق القديم.

2. يضم 5 أسواق فى مكان واحد.

3. به أنشطة مثل السيراميك والأدوات الصحية مستعمل وجديد.

4. به الموبيليا والأثاث المنزلى والأثاث المكاتبى مستعمل وجديد.

5. به أنواع مخلفة من الالوميتال والأبواب الشبابيت "النجارة" – حديد وخشب .

6. يضم سوق للأجهزة الكهربائية المستعملة، ومواد البناء.

7. أسعار غرف النوم تبدأ من 2400 للأطفال الجديدة.

8. مجمع أسواق التونسى يقع على مساحة 60 ألف متر.

9. يستوعب السوق الجديد 7 أسواق عشوائية.

10. يتصل بطريق الأوتوستراد ويحيط به طرق من جميع الاتجهات.

11. تكلفة إنشاء السوق 300 مليون جنيه تقريبا.

12. يضم 640 محل موزعين على 5 قطاعات.

13. يضم نقطة إطفاء بها 4 سيارات إطفاء، ونظام مكافحة الحريق مدعم بخزان مياه لتوفير مياه الإطفاء ، ونقطة شرطة ومنظومة مراقبة.

14. السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، و تم ربطه بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى و الاوتوستراد.

15. محاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.