وكيل صحة الإسماعيلية يقرر زيادة عدد الأسرة في مستشفى الحميات.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجري الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، يرافقه الدكتور محمد عفيفي، مدير إدارة الدعم الفني والمتابعة، بالمديرية، جولة تفقدية مفاجئة علي مستشفي حميات الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمرضي كورونا، ومرضي الغسيل الكلوى بالمستشفي، وتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية الأطقم الطبية وجميع العاملين من الإصابة بالفيروس.

وقرر وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال زيارته المفاجئة، بزيادة عدد أسرة قسم الاستقبال وفرز الحالات بمستشفي حميات الإسماعيلية، بالإضافة الي رفع كفاءة الأجهزة الطبية المتواجدة بالقسم، وخلال جولته التفقدية أستمع حطب، إلى أراء المرضى للوقوف على مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحسن معاملتهم، والذي أشادوا بمستوى الخدمات العلاجية لهم وبحسن معاملتهم من الأطباء وأطقم التمريض.

وقال بيان لمديرية الصحة بالإسماعيلية، إن أثناء جولة وكيل وزارة صحة الإسماعيلية لمستشفي حميات المحافظة، اطمأن على حالة شبكة الغازات بالمستشفى وتأكد من صيانتها بصورة منتظمة وتوافر الأكسجين الكافى للمرضى، كما تابع أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية في مخازن المستشفى، والتأكد بصورة مستمرة من توافر كافة المستلزمات العلاجية والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات كافية.

وقام فريق أشراف المديرية المرافق لوكيل وزارة الصحة بالتفتيش علي أقسام مستشفي حميات الإسماعيلية والمرور علي الأقسام الداخلية، وقسم الغسيل الكلوى، وقسم العناية المركزة، وقسم الطوارئ، ووحدة الأشعة، وذلك لتأكد من تلقي مرضي كورونا كافة الخدمات الطبية والعلاجية، إلى جانب اطمئنانه على توافر المستلزمات الواقية والمخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة بعلاج مصابي فيروس كورونا.

وأكد "حطب"، استمرار الدوري والمفاجئ علي جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك لتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لأهالي محافظة الإسماعيلية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنه تم إعداد فرق من الإدارات المختلفة بمديرية الصحة على أعلى مستوى للمرور ومتابعة انتظام العمل في مستشفيات المحافظة، لافتًا إلى عدم التهاون مع أي مقصر في عمله.

مستشفى الحميات الإسماعيلية

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية فى مستشفى الحميات

جولة جولة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية

تزويد الأسرة فى مستشفى حميات الإسماعيلية

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية فى مستشفى الحميات