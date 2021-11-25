وزير الصحة الفرنسى يكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة لكورونا

باريس أ ش أ

أعلن وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، اليوم الخميس، عن سلسلة من القرارات اتخذتها السلطات للحد من تفشى فيروس كورونا فى البلاد بعد ارتفاع وتيرة الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وكشف فيران - فى تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" - عن فتح باب التلقيح بجرعة ثالثة معززة مضادة اعتبارًا من السبت للبالغين أكثر من 18 عامًا، حسبما أوصى به المجلس العلمى الفرنسي، لدراسة الوضع الوبائى بالبلاد فى ظل الموجة الخامسة من الفيروس.

واستبعد فيران، إعادة فرض حجر صحى أو إغلاق تام لمنع تفشى الفيروس، كما كان عليه الحال خلال الموجات الثلاث الأولى من الوباء، فيما كشف عن التاريخ المقرر لانتهاء مدة صلاحية الشهادة الصحية وذلك اعتبارًا من 15 ديسمبر للأشخاص البالغين 65 عامًا إذا لم يتلقوا جرعة معززة فى غضون سبعة أشهر من الإصابة أو بعد الحقن الأخير، وتاريخ 15 يناير للأشخاص البالغين 18 عامًا.

ولفت الوزير الفرنسى إلى أنه "يمكن اجتياز هذه الموجة دون اللجوء إلى أكثر الإجراءات تقييدًا"، موضحًا أنه لن يكون هناك فى هذه المرحلة "إغلاق مبكر للأعمال التجارية ولا قيود على التنقلات".

كما أعلن الوزير عودة إلزامية وضع الكمامات فى الأماكن المغلقة اعتبارًا من الجمعة بما فى ذلك الأماكن التى يطلب فيها التصريح الصحي.

وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ أغسطس، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعى وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية.