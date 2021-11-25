اليوم السابع
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وزير الشئون الإسلامية السعودى يؤكد عمق العلاقات السعودية- المصرية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:13 م
وزير الشئون الإسلامية السعودى يؤكد عمق العلاقات السعودية- المصرية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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الْتقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- مساء اليوم، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية.
 
وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، والاستفادة من البحوث العلمية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية.
 
وأشاد مفتي الجمهورية خلال اللقاء بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لخدمة الإسلام والمسلمين والتيسير على ضيوف المملكة من المعتمرين والحجيج، فضلًا عن دَور المملكة المحوري الإقليمي والدولي.
 
كما أثنى مفتي الجمهورية على الدَّور الكبير الذي تقوم به وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية لسعودية، والوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ودعمه للمؤتمرات واللقاءات المهمة التي تجمع علماء الأمة ومفكريها من مختلف دول العالم من أجل مناقشة القضايا المعاصرة والمستجدة التي تهم المسلمين جميعًا.
 
وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة التعاون والتكاتف بين المؤسسات الدينية الإسلامية من أجل مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم التي شوهتها جماعات التطرف والإرهاب، وبيان صحيح الدين وسماحته للعالمين.
 
من جانبه أكد  الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي على عمق العلاقات السعودية-المصرية، خاصة على المستوى الديني، مُثمِّنًا الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية بقيادة المفتي لنشر الوسطية وضبط العملية الإفتائية ومواجهة الفكر المتطرف.
 
 
وقال وزير الشئون الإسلامية: "إن الدكتور شوقي علام أَعُدُّه رمزًا من رموز الإسلام، ومن الرجال القلائل في هذا الوقت؛ ‏لما يتمتع به من علم وحكمة وصدق في الدعوة إلى الله تعالى، سائلًا الله أن يوفقه ويسدد خُطاه وينفع به الإسلام والمسلمين".
 
 

شوقى علام

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

السعودية

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