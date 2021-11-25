وزير الداخلية الفرنسى: حادث غرق مهاجرين فى بحر المانش "مأساة مطلقة"

وقال دارمانين- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس: إنه منذ بداية العام، تمكنت الشرطة الفرنسية وعمال الإغاثة من إنقاذ 7 آلاف و800 شخص في المياه الفرنسية بالقناة.

ووصف الوزير الفرنسي المهربين بأنهم مجرمون يستغلون بؤس الآخرين من أجل بضعة آلاف من اليورو، مطالبا المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا ببذل مزيد من الجهد من أجل مساعدة فرنسا في معالجة قضايا المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر.

وتسبب الحادث في مصرع 27 شخصا بينهم خمس سيدات وفتاة، فيما تم إنقاذ شخصين من المياه، وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب البشر.