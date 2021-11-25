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وزير البترول: انتخاب أول أمين عام لمنتدى غاز شرق المتوسط من مصر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:02 م
وزير البترول: انتخاب أول أمين عام لمنتدى غاز شرق المتوسط من مصر المهندس طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جرى اليوم انتخاب أول أمين عام لمنتدى غاز شرق المتوسط وهو أسامة مبارز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
 
وأضاف المهندس طارق الملا، خلال المؤتمر الصحفي لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس لمنتدي غاز شرق المتوسط، أنه جرى إعداد دراسة استراتيجية عمل المنتدي، كما تم استعراض دراستين جرى تقديمهما متعلقة بالعرض والطلب للغاز الطبيعي  خلال الفترة المقبلة لدراسة الفترة المقبلة والسوق في دول الشرق المتوسط، بدراسة العمل مع التحول لاستخدام الغاز الطبيعي في تحول الطاقة.

وتابع المهندس طارق الملا، أنه الحديث عن الحد من الكربون ودراسة عمل السفن في منطقة البحر المتوسط في الفترة المقبلة بالغاز الطبيعي بدلا من أنواع الوقود الأخرى، لافتا إلى أنه أصبح هناك أجندة بين الدول وإدخال وإشراك الشركات الخاصة والمؤسسات العالمية في العمل بمنتدى غاز شرق المتوسط.

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