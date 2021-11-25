اليوم السابع
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وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ منطقتى الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والعلمين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:11 ص
وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ منطقتى الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والعلمين وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، واللذين تنفذهما شركة "cscec" الصينية.
 
وأكد وزير الإسكان، أهمية هذين المشروعين، فهما من المشروعات الفريدة التي يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، من أجل تطوير نمط العمران المصرى، وإحداث طفرة نوعية به، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
 
وأشار الوزير إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
 
وأضاف، أن مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.
 
 

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