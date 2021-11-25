وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مسرح المنصورة القومى ودار الأوبر

الدقهليه شريف الديب

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال ترميم مسرح المنصورة القومي ودار الأوبرا، المزمع إقامته بالمسرح، والذى تأثر جراء العمل الإرهابى بتفجير مديرية أمن الدقهلية منذ ثماني سنوات.



وأكد المسئول عن الأعمال بالموقع، أن أعمال الترميم مستمرة على قدم وساق خلال تلك الفترة، ولكن هناك بعض الصعوبات يتم التغلب عليها، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة شهور سوف يتم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال التى تتم بالداخل.



جدير بالذكر أن دار أوبرا المنصورة كانت من ملحقات قصر أمينة هانم زوجة الخديو توفيق وبني عام 1870 ثم قام المهندس الإيطالي ماريللي عام 1902م بتصميمه وإعادة بنائه ليحتوي على ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة وحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدى بالاضافة إلى مسرح يتسع لـ 650 مقعدًا، وبه كازينو المجلس البلدي وصالة للبلياردو.



وفي عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي 7 مايو، وقف عليه كل من جورج أبيض و يوسف بك وهبي الذي قدم على خشبته عرضا مسرحيا لموسم كامل، كذلك أقامت عليه السيدة أم كلثوم عددا من الحفلات الغنائية في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات.