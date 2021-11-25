وزيرا خارجية اليابان وفيتنام يتفقان على تعزيز التعاون

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ذكرت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الخميس أن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي اتفق يوم الخميس مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون على تعزيز التعاون لتحقيق "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لحشد العسكري الصيني في المنطقة.

من جانبها ، اشارت وكالة الأنباء اليابانية إلى أنه خلال محادثاتهما "المعمقة" التي استغرقت 75 دقيقة تقريبا في طوكيو، أعرب هاياشي عن "معارضته الشديدة للمحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة في بحر شرق وجنوب الصين"، حيث اتفق الوزيران على أهمية التعامل مع هذه القضية وقالت الوزارة إن القضية تستند إلى القانون الدولي.

يشار إلى أن اليابان وفيتنام قد انخرطتا في نزاعات إقليمية مع الصين في بحار الصين الشرقية والجنوبية.

وقال سون إنه يهدف إلى رفع "الشراكة الاستراتيجية الواسعة" بين البلدين إلى آفاق جديدة ، وفقا للوزارة اليابانية.

كما أكدت الوزارة أن هاياشي وسون أكدا أن البلدين سيواصلان التعاون للحفاظ على "المعايير العالية" المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة ، والتي تضم اليابان وفيتنام في عضويتها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية واتفقا على العمل معا بشكل وثيق في التعامل مع قضية ميانمار ، التي تخضع لحكم عسكري منذ انقلاب فبراير الماضي، وفقا للوزارة.

ويزور سون اليابان في زيارة رسمية برفقة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين ، الذي اتفق مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا على تكثيف التعاون في القضايا الأمنية وكذلك بشأن التعافي الاقتصادي من تأثير جائحة فيروس كورونا.