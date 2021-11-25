اليوم السابع
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وزارة المالية السودانية: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:15 م
وزارة المالية السودانية: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك
أ.ش.أ

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قال الدكتور أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2022 تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية.

وتوقع الناطق باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في تصريح صحفي، تدفق المنح والقروض قريبا بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين .

وأضاف " الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها للموازنة الجديدة وفقا للاعتماد على الموارد الذاتية، ولكن نتوقع حدوث إنفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريباً، وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة".

 


وزارة المالية السودانية

السودان

عبد الفتاح البرهان

صندوق النقد

رسوم جمركية

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