وزارة الصحة: تشغيل وحدة لجراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوى التخصصى

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوى التخصصى، المنضمة حديثاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتكون أول وحدة بمستشفيات الوزارة بمحافظة المنيا وشمال الصعيد.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوحدة استقبلت، اليوم الخميس، أول حالتين، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 69 عاماً، تعانى من ضيق وارتجاع بابى، وتحتاج إلى إجراء قلب مفتوح وتغيير 2 صمام، والحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 61 عام يعانى أيضاً من ضيق وارتجاع بابى ويحتاج لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغيير صمام واحد.

من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوى التخصصى، سيعمل على تخفيف أعباء ومشقة انتقال المرضى من المنيا وشمال الصعيد، وكذلك تخفيف الضغط على مستشفيات محافظة القاهرة.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الحكيم مدير مستشفى ملوى التخصصى، أن إفتتاح وحدة القلب المفتوح، سيعمل على إتاحة الخدمة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة وتقديم مثالا يحتذي به في التميز للمستشفيات الحكومية، مضيفاً أن الوحدة يعمل بها نخبة متميزة من كبار الأساتذة والاستشاريين والفنيين.