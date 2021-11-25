هيئة الاستعلامات: 200 مراسل أجنبى ينقلون احتفال طريق الكباش إلى العالم

كتب محمد السيد

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات عن توجه نحو 200 من مراسلي وسائل الإعلام العالمية المعتمدين فى مصر إلى الأقصر، لتغطية الاحتفال الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح طريق الكباش، ونقل وقائع هذ الحدث الكبير إلى العالم.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالترتيبات الخاصة بحضور هذا العدد الكبير من مراسلى الإعلام الدولى، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم لنقل صورة حقيقية عن هذه المناسبة الكبرى إلى كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة قد قامت أيضا بإتاحة التردد الذى وفرته وزارة السياحة والآثار مجاناً لأكثر من 1200 مراسل للإعلام الدولي لمتابعة وقائع الاحتفال إضافة إلى مكاتب الإعلام الخارجي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، وجنوب أفريقيا بحيث تستطيع كافة وسائل الإعلام الدولية من بث الحدث في نفس توقيت اذاعته في مصر.