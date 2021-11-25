هولندا توصى بتقديم الجرعة المعززة من لقاح كورونا لمن هم فوق الـ18 عامًا

أمستردام أ ش أ

أوصى مجلس الصحة الهولندي، اليوم الخميس، بحصول الأشخاص الذين نزيد أعمارهم عن 18 عاما على جرعة معززة من لقاح "كورونا"، بمجرد الإنتهاء من توفير الجرعات المعززة لمن هم فوق الستين من العمر أولًا.

وقال المجلس - فى بيان أورده موقع (دوتش نيوز) الإخبارى - إن معدلات الإصابة بالمرض تواصل الارتفاع والخطر يتزايد على من هم دون الـ60 عامًا. مٌضيفًا: "يمكن أن يحسن التطعيم المعزز حماية هذه الفئة من الناس".

وأشار إلى أنه مع ذلك، فمن المهم مساعدة كبار السن والأشخاص الذين يعيشون فى دور الرعاية أولاً.

يُشار إلى أن هولندا بدأت للتو حملة تقديم الجرعات المعززة للمواطنين، إذ يتم حاليًا استدعاء الأشخاص الذين ولدوا فى عام 1939 للحصول على جرعة إضافية.

يُذكر أن المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها أوصى فى وقت سابق أيضًا بتقديم جرعة إضافية من لقاح فيروس "كورونا" لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.