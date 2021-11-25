اليوم السابع
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نقابة المعلمين تتابع واقعة تعدى ولى أمر بالضرب على مدير مدرسة بقنا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:28 م
نقابة المعلمين تتابع واقعة تعدى ولى أمر بالضرب على مدير مدرسة بقنا خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من "رمضان محمد عباس" مدير مدرسة الحبيلات الغربية الابتدائية، التابعة لقرية الحبيلات بمركز أبو تشت، شمالي محافظة قنا، بتعدى ولي أمر وشقيقه، بالضرب والسب، أثناء طابور الصباح، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز أبو تشت.
 
على الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اللجنه النقابية بأبو تشت، برئاسة رفعت عبد الحفيظ محمد، بمرافقة مدير المدرسة، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر، والحفاظ على حقه القانوني والأدبي .
 
وقد تبين أن ولي الأمر وشقيقه، دخلا المدرسة بالقوة، وحاولا التعدي على تلاميذ بالمدرسة، بناء على شكوى أبنته بوجد مشاجرة معهم ، وأثناء محاولة مدير المدرسة التدخل لحل المشكلة، تعدى عليه ولي الأمر وشقيقه بالسب والقذف والضرب.
 
وكانت نقابة المعلمين ، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال .
 
 

نقابة المعلمين

غرفة عمليات نقابة المعلمين

نقيب المعلمين

الاعتداء على معلم

الاعتداء على مدير مدرسة بقنا

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